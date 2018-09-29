Galatasaray'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi
Galatasaray Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Mustafa Cengiz yönetimi, basketbol ve voleybol branşlarının düzenli ve sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla, çoğunluk hisselerinin kulübe ait olması şartıyla iki ayrı anonim şirket kurulması konusunda üyelerden yetki istedi.
Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmedi.
Kulübe üyelik ücretleri, A Grubu için bin 200, C Grubu için 2 bin 500, D Grubu için 5 bin, E Grubu için 20 bin lira olarak belirlendi.
Sarı-kırmızılı kulüpte, 1 Ocak 2019 itibariyle yıllık üyelik aidatı ise 400 lira olarak güncellendi.
Oylamanın ardından olağanüstü genel kurul toplantısı tamamlandı. Saat 10.00'da başlayan toplantı, 11 saat 30 dakika sürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Maicon'un golünde GS TV!
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!