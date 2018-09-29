    30 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi

    G.Sarayın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Kulübü'nün Toplantısı sona erdi.

    'nde gerçekleştirilen toplantıda, yönetimi, basketbol ve voleybol branşlarının düzenli ve sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla, çoğunluk hisselerinin kulübe ait olması şartıyla iki ayrı anonim şirket kurulması konusunda üyelerden yetki istedi.

    Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmedi.

    Kulübe üyelik ücretleri, A Grubu için bin 200, C Grubu için 2 bin 500, D Grubu için 5 bin, E Grubu için 20 bin lira olarak belirlendi.

    Sarı-kırmızılı kulüpte, 1 Ocak 2019 itibariyle yıllık üyelik aidatı ise 400 lira olarak güncellendi.

    Oylamanın ardından toplantısı tamamlandı. Saat 10.00'da başlayan toplantı, 11 saat 30 dakika sürdü.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    G.Sarayda gözler Şampiyonlar Ligine çevrildi G.Saray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
    Mustafa Cengizin yetki talebi reddedildi Mustafa Cengiz'in yetki talebi reddedildi
    Cengiz GS adası için doğru bir hamle yaptı "Cengiz GS adası için doğru bir hamle yaptı"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör