    30 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Maicon'a tebrik

    Fatih Terimden Maicona tebrik
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Teknik Direktörü , spor karşısında saır-kırmızılıların galibiyet golünü kaydeden Brezilyalı stoper 'u tebrik etti.

    'ın spor'u 1-0 yendiği maçta tek golü Roque kaydetmişti. Yedek kaldığında dahi aynı hırsla çalışan Brezilyalı stoper 'den de tebriği aldı. Erzurum maçındaki performansı nedeniyle deneyimli çalıştırıcı Maicon'u övdü. Maçta 1 gol attı, 1 şutu direkte patladı.
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