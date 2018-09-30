Fatih Terimden Maicona tebrik

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Fatih Terim'den Maicon'a tebrik
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor karşısında saır-kırmızılıların galibiyet golünü kaydeden Brezilyalı stoper Maicon'u tebrik etti.
Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçta tek golü Maicon Roque kaydetmişti. Yedek kaldığında dahi aynı hırsla çalışan Brezilyalı stoper Fatih Terim'den de tebriği aldı. Erzurum maçındaki performansı nedeniyle deneyimli çalıştırıcı Maicon'u övdü. Maçta 1 gol attı, 1 şutu direkte patladı.
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