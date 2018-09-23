Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Akhisarspor, 51. dakikada Elvis Manu, 80. dakikada Güray Vural ve 84. dakikada Mustafa Yumlu'nun attığı gollerle 3-0 kazandı. Galatasaray'da Rodrigues 43. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

DEPLASMANDA 2. MAĞLUBİYET

Akhisarspor karşısında bu sezonki 3. deplasman maçına çıkan Galatasaray, dış sahadaki 2. mağlubiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etmiş, Trabzonspor'a ise 4-0 yenilmişti.

Galatasaray bu sezon kalesinde gördüğü 9 golün 8'ini deplasmanda yedi.

AKHİSARSPOR'UN BU SEZON İLK GALİBİYETİ

Lige iyi başlayamayan ve ilk 5 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, bu sezon ilk 3 puanını Galatasaray karşısında elde etti.

Haftaya son sırada giren Akhisarspor, lider durumdaki Galatasaray'ı yenmeyi başardı.

Galatasaray, yeşil-siyahlı ekibe karşı lig tarihinde 2. mağlubiyetini aldı. İki takım arasındaki 13 maçta Akhisarspor'un 2, Galatasaray'ın 11 galibiyeti bulunuyor.

Ege temsilcisi, rakibini ligde en son 6 Ekim 2013'te Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde saf dışı bıraktığı Galatasaray'ı, bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında penaltı atışları sonucunda yenerek kupaya uzanmıştı.

KARŞILAŞMANIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

4. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Emre Akbaba, ceza alanına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Regattin rövaşata vuruşu yaparken, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile müdahale ettiği top kendi ağlarına gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.

22. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanatta topla buluşan Manu'nun ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında, Nagatomu'nun yaptığı ortaya Rodrigues dokundu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Sissoko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

41 . dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan Gümüş'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serginho'nun müdahalesiyle Serdar Aziz'in yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktarını gösterdi.b

43. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, solu atılan topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

51. dakikada rakip yarı alanı sağ çaprazdan Sissoko'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Regattin, bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Manu'nun önüne bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine de çarparak ağlarla buluştu. 1-0



65. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı korner atışında altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



73. dakikada Galatasaray'da Emre'nin sol köşeden kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleci Fatih'in kucağında kaldı.



78. dakikada Akhisarspor atağında Muslera'nın kendisiyle karşı karşıya kalan Manu'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.



80. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelere gönderdi. 2-0



84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru yönelen topu kaleci Muslera havada kontrol etmeye çalışırken sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa'nın bekletmeden vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu. 3-0



90+5. dakikada Nagatomo'nun sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası yakınlarında Eren kafayla daha müsait pozisyondaki arkadaşı Muğdat'a indirdi. Muğdat'ın rövaşata vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

MAÇTAN NOTLAR



TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Ryan Donk, Eren Derdiyok ve cezalı Younes Belhanda'nın yerine, Mariano Filho, Ozan Kabak, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'ya şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki 5 maçının da ilk 11'inde yer alan Eren Derdiyok, bu kez yedek soyundu. Sinan Gümüş, Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo diğer 5 maçta olduğu gibi ilk 11'de kendilerine şans buldu.

Eren Derdiyok'un yerine forvette Henry Onyekuru görev yaptı.

Fatih Terim, genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı ligde geçen haftaki Kasımpaşa maçında olduğu gibi ilk 11'de sahaya sürdü.?



AKHİSARSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Safet Susic'le yolların ayırılmasının ardından geçici olarak takımın başına Cem Kavçak'ın getirildiği Akhisarspor'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı.

Cezalı Yevgen Seleznov ile Josue'nin yerine, Elvis Manu ve Eray Ataseven sahaya çıktı.

Galatasaray taraftarları, kendi ayrılan bölümü doldurdu. Akhisarspor tribünlerinde boşluklar dikkati çekti.