    24 Eylül 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a dönüş sinyali

    Burak Yılmazdan Galatasaraya dönüş sinyali
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    'un golcüsü 'ın 'ı yeniden takip etmesi transferler dedikodularını ortaya çıkardı...

    bir süredir arasının açık olduğu konuşulan dan takibe aldı.
    Terim o ismin üstünü çizdi!

    Tecrübeli golcünün, , ve 'da beraber forma giydiği Selçuk'u yeniden takibe alması transfer dedikodularına yol açtı.

    Burak'ın bu hamlesinin ardından sosyal medyada taraftarlar, sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a geri dönebileceği şeklinde yorumladı. (Akşam)
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