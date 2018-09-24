Burak Yılmazdan Galatasaraya dönüş sinyali

24 Eylül 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Tecrübeli golcünün, Trabzonspor, Galatasaray ve Milli Takım'da beraber forma giydiği Selçuk'u yeniden takibe alması transfer dedikodularına yol açtı.
Burak'ın bu hamlesinin ardından sosyal medyada taraftarlar, sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a geri dönebileceği şeklinde yorumladı. (Akşam)
Burak Yılmaz'dan Galatasaray'a dönüş sinyali
Giriş Tarihi: 24.09.2018
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın Galatasaraylı Selçuk İnan'ı yeniden takip etmesi transferler dedikodularını ortaya çıkardı...
Burak Yılmaz bir süredir arasının açık olduğu konuşulan Selçuk İnan'ı sosyal medyadan takibe aldı.
Tecrübeli golcünün, Trabzonspor, Galatasaray ve Milli Takım'da beraber forma giydiği Selçuk'u yeniden takibe alması transfer dedikodularına yol açtı.
Burak'ın bu hamlesinin ardından sosyal medyada taraftarlar, sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a geri dönebileceği şeklinde yorumladı. (Akşam)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!