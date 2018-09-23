    23 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi...

    Akhisarda VAR devrede! Gol iptal edildi...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Akhisarspor'u, karşısında öne geçiren 'VAR'a takıldı. Yapılan incelemenin ardından gol geçerli sayılmadı.

    'in 6. haftasında 'ın deplasmanda Akhisarspor'la oynadığı maçta, ev sahibi ekibin ü 'VAR'a takıldı.

    Mücadelenin 12. dakikasında Regattin'in vuruşunda top Ozan Kabak'ın kafasından sekerek ağlara gitti. Gol sonrasında hakem , 'VAR' odasından gelecek bilgiyi bekledi. Kısa bir beklemenin ardından 'VAR' odasından gelen uyarı üzerine hakem, golü ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli saymadı.

    Pozisyon öncesinde Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi.

    İşte o pozisyon:


    *Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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