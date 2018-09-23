Galatasarayın penaltı laneti devam ediyor!

Galatasaray'da Garry Rodrigues 43. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılı ekip son 5 penaltıdan 4'ünü kaçırmış oldu.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Akhisarspor karşısında kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Geçtiğimiz sezon da Akhisar'da oynanan maçta Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de penaltı kaçırmıştı.



Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor maçının 42. dakikasında Serdar Aziz'in ceza sahası içinde Serginho tarafından düşürülmesinden dolayı penaltı kazandı. Mücadelenin 43. dakikasında topun başına geçen Garry Rodrigues'in kullandığı penaltıyı kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de iki takım Akhisar'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya atmıştı. Akhisar'ın kalesinde yine Fatih Öztürk bulunuyordu



Bu penaltıyla birlikte Galatasaray kullandığı son 5 penaltıdan 4'ünü kaçırmış oldu. Galatasaray'ın gole çevirdiği son penaltı Göztepe'ye Gomis'in ayağından gelmişti.

Bu penaltı aynı zamanda Galatasaray'ın Akhisar karşısında kaleyi tutan ilk şutu oldu.