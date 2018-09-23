    23 Eylül 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın penaltı laneti devam ediyor!

    Galatasarayın penaltı laneti devam ediyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    'da 43. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılı ekip son 5 penaltıdan 4'ünü kaçırmış oldu.

    'ın başarılı futbolcusu , Akhisarspor karşısında kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Geçtiğimiz sezon da Akhisar'da oynanan maçta Fransız futbolcu Bafetimbi de penaltı kaçırmıştı.

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor maçının 42. dakikasında Serdar Aziz'in ceza sahası içinde Serginho tarafından düşürülmesinden dolayı penaltı kazandı. Mücadelenin 43. dakikasında topun başına geçen Garry Rodrigues'in kullandığı penaltıyı kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de iki takım Akhisar'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya atmıştı. Akhisar'ın kalesinde yine Fatih Öztürk bulunuyordu

    Bu penaltıyla birlikte Galatasaray kullandığı son 5 penaltıdan 4'ünü kaçırmış oldu. Galatasaray'ın gole çevirdiği son penaltı 'ye Gomis'in ayağından gelmişti.

    Bu penaltı aynı zamanda Galatasaray'ın Akhisar karşısında kaleyi tutan ilk şutu oldu.

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