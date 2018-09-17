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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı. Antrenman öncesinde sahanın ortasında Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman düz koşu çalışması ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise takım L. Moskova maçının taktiğine çalıştı.
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