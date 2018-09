Fatih Terimden Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'nın iyi oyunculardan oluştuğunu belirterek, "Ciddi ve önemli bir rakip. Tecrübeli oyunculara sahipler. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacak" dedi.



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'da izledi.



Daha önce söylediği 'Hayallerim dünyadan büyük sözü' cümlesinin hatırlatılması üzerine Terim, "Galatasaray ile tekrar ile yola çıktığımızda hedef sorulmuştu. Ben de 'Şu an da dünya büyüklünde bir hayalim var' demiştim. Olur ya da olmaz. Ama hep içimde neden olmasın var. Çok zor çok kolay değil. Cezalıyız, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Satmadan alamıyoruz. Buna rağmen neden olmasın. Nereye çekmek istiyorsanız. UEFA Kupası şampiyonu olduğumuz zamanda şampiyon olabiliriz diye söylemiştim. O zaman da tepki almıştık. Galatasaray gidiş-geliş yer değil. Benim için tek gidiş olan bir yer. Ben Galatasaray'ın olması gereken bir ligde olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.



"EŞİT ŞARTLARDA DÖVÜŞMÜYORUZ"



Dengeli bir ligde olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Çünkü tüm takımlar kendi liglerinde elde ettikleri başarılar ile buradalar. Kimse başarısız gelmedi. Biz de şampiyon olarak geldik. Ekonomi, oyuncu profili, performans açısından Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımları arasında olduğuna göre ciddiye alınması gereken bir grubumuz var. 4 takıma da açık, 1 de olabiliriz, 4.'de. Öyle bir grup. Her maçında zorluk derecesi farklı. Bizde 21 kişilik kadro var. Onlar 25 kişi ile mücadele edecek. Çok zor olduğunu yardımcı antrenörlerime söyledim. Hayatının en büyük tecrübesi olarak söyledim. Eşit şartlarda dövüşmüyoruz. Bunu tespit olarak kabul edin. Allah izin verirse de yarından çıkmak için çabalayacağız" şeklinde konuştu.





"EMRE'NİN OYNAMASINA GEL YOK"



Emre Akbaba'nın son durumu hakkında da konuşan Terim, "Emre'nin yarın oynamasını bekliyoruz. Son maçta 12 .3 km koçtu. Son maç 111 küsür km koştuk. Şampiyonlar Ligi seviyesi yaklaşıyoruz. Emre en çok koşanlardan bir. Sakatlığı yorgunluğa bağlı. Gelmeden önce kendisi ile de konuştum. Oynaması için en gel yok" ifadelerini kullandı.



"LOKOMOTİV MOSKOVA CİDDİ VE ÖNEMLİ BİR RAKİP"



Lokomotiv Moskova'nın geçen sene Rusya'da şampiyon olduğunu, değerli ve tecrübeli bir hocaya sahip olduğunu belirten FatihTerim, "Ciddi ve önemli bir rakip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Fernandes takımın maestrosu. Braga'dan Eder, Schalke'den tanıdığımız Farfan var. Hırvat Corluka var. Hepsi tecrübeli ve iyi oyuncular. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var. Şampiyonlar Ligi'nde oyun her saniye her şeye açıktır. Değeri 1 milyar olan takımlarında bu maçlarda da açıktır. Allah nasip ederse büyük seyircimiz ile oyuncular o frekansı kurduğunda işler istediğimiz gibi gider inşallah" değerlendirmesinde bulundu.



"NEDEN OLMASIN"



Kasımpaşa maçında sürpriz yaparak genç futbolcu Ozan Kabak'ı oynatmasının ardından 'Şampiyonlar Ligi'nde böyle sürprizlerin olacak mı?" diye sorulan soruya Fatih Terin, "Neden olmasın. Avrupa'da son zamanlarda öne çıkan oyuncular genç oyuncular. Ozan ve Yunus özelinde, hep birlikte yarın en olacağını görelim" diye cevap verdi.



"BİR PUAN HESABI YAPMADIM"



Gruptan çıkmak için belirlediği bir puanın olup, olmadığının sorulması üzerine başarılı teknik adam, "Her maça çıkıp, mümkünse iyi oynamayı, keyif vermeyi seven bir hocayım. Öyle kazanmadan da çok keyif olduğunu düşünüyorum. O rakamları bulursak gruptan çıkarız. Ön gördüğüm bir rakam yok. Biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Öyle bir transfer dönemi geçirdik ki Allah kimseye vermesin. Bir puan hesabı yapmadım. Kritik noktaya gelirse yaparız. Kazanıp, kazanıp çıkmak varken, niye hesap yapalım" dedi.



"BU LİGDE VARLIĞIMIZ SÜRDÜRMEYE DEVAM ETMELİYİZ"



Galatasaray'ın yakaladığı başarılarla Türk futbol tarihinde başka bir marka olduğunu vurgulayan Terim, "Benim bütün isteğim bu ligde varlığımız sürdürmeye devam etmeliyiz. Üstüne koymalıyız. Galatasaray konuda ayrışan bir marka" şeklinde konuştu.



"NAGATOMO İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ŞANSLIYIZ"



Japon futbolcu Yuto Nagatomo hakkında da düşüncelerini dile getiren Fatih Terim, "Ocak ayında Galatasaray ile tanıştı. Herhalde dünyada her takımın çalışmak isteyeceği bir oyunu. Çok önemli bir karakter. Nitekim başkanlarımızdan da rica ettik ilk nu aldılar Kendimizi şanslı hissediyorum bu oyuncu ile tanıştığım için. Bizim için ayrı anlam tanışıyor. Japonya'yı da çok iyi temsil ediyor. Antrenmanda örnek davranışları var. Onula ilgili güzel şey söylesem az. Bunu her oyuncu için kullanmak isterim. Antrenmanda ek antrenman yapar. Erken gelir, geç çıkar. Belki ileride Japonya'dan bir başka oyuncu daha alırız. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.



"YURİ SEMİN'E SAYGI DUYUYORUM"



Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin'e saygı duyduğunu belirten Terim, "2002-2003 sezonunda onlarla oynamıştık. Dışarı biz, içeride onlar yendi. Onlar gruptan çıkmıştı. Onun da 4. gidiş-gelişi. Benim için gidip gelme yok. Çünkü ben Galatasaraylıyım. Saygı duyuyorum. Kendi ile tekrar beraber olmaktan dolayı mutluyum. Hem kendine hem de takımına saygı duyuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

MUSLERA: HOCAMA OLAN SEVGİM, SAYGIM SONSUZ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Muslera, daha önce teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı neticeler elde ettiklerini belirterek, "Hocama olan sevgim, saygım sonsuz. Hocamızın bize verdiği enerji ve güven otomatikman başarıyı getiriyor. Şu anda da öyle bir hava içindeyiz. Tekrardan evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için çok mutluyum. Arkadaşlarımızla beraber yarınki maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hocamız ve ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Uruguaylı kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu dile getirerek, "Grup maçlarının olduğu turnuvalarda her zaman için ilk hedef gruplardan çıkmak olur. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra her maç ayrı değerlendirilir." ifadelerini kullandı.