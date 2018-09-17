Spor Toto Süper Ligde görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçların ardından puanını 12'ye çıkaran Galatasaray, averajla 5. haftada liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı takımla aynı puana sahip Medipol Başakşehir ikinci, Kasımpaşa ise üçüncü sırada yer aldı.
HAFTANIN SONUÇLARI
Galatasaray-Kasımpaşa: 4-1
MKE Ankaragücü-Akhisarspor: 1-0
Göztepe-Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 4-0
Çaykur Rizespor-Bursaspor: 1-1
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-0
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GALATASARAY
|5
|4
|0
|1
|14
|6
|8
|12
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|5
|4
|0
|1
|11
|3
|8
|12
|3.
|KASIMPAŞA
|5
|4
|0
|1
|11
|8
|3
|12
|4.
|BEŞİKTAŞ
|5
|3
|1
|1
|10
|7
|3
|10
|5.
|ATİKER KONYASPOR
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|8
|6.
|KAYSERİSPOR
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|7.
|TRABZONSPOR
|5
|2
|1
|2
|9
|6
|3
|7
|8.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|1
|7
|9.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|7
|10.
|ANTALYASPOR
|5
|2
|1
|2
|8
|12
|-4
|7
|11.
|FENERBAHÇE
|5
|2
|0
|3
|5
|6
|-1
|6
|12.
|GÖZTEPE
|5
|2
|0
|3
|4
|5
|-1
|6
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|5
|2
|0
|3
|2
|9
|-7
|6
|14.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|5
|15.
|BURSASPOR
|5
|0
|4
|1
|4
|5
|-1
|4
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|5
|0
|3
|2
|5
|7
|-2
|3
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|5
|0
|2
|3
|5
|9
|-4
|2
|18.
|AKHİSARSPOR
|5
|0
|2
|3
|4
|8
|-4
|2
LİGDE 6. HAFTANIN PROGRAMI
21 Eylül Cuma:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü
20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir
22 Eylül Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor
19.00 Trabzonspor-Göztepe
23 Eylül Pazar:
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Akhisarspor-Galatasaray
24 Eylül Pazartesi:
21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
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