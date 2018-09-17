    19 Eylül 2018, Çarşamba

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Spor Toto Süper Lig'de görünüm

    Spor Toto Süper Ligde görünüm
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    'de 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

    Ligde haftanın kapanış maçında Aytemiz , sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

    Maçların ardından puanını 12'ye çıkaran , averajla 5. haftada liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı takımla aynı puana sahip ikinci, ise üçüncü sırada yer aldı.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Galatasaray-Kasımpaşa: 4-1

    MKE Ankaragücü-Akhisarspor: 1-0

    -: 2-0

    Beşiktaş-Evkur : 2-1

    Demir Grup -Büyükşehir : 2-2

    Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 4-0

    Çaykur Rizespor-Bursaspor: 1-1

    Atiker -Fenerbahçe: 0-1

    Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-0

    PUAN DURUMU


    TakımlarOGBMAYAVP
    --------------------------------------------------------
    1.GALATASARAY5401146812
    2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR5401113812
    3.KASIMPAŞA5401118312
    4.BEŞİKTAŞ5311107310
    5.ATİKER KONYASPOR52218718
    6.KAYSERİSPOR52215418
    7.TRABZONSPOR52129637
    8.EVKUR YENİ MALATYASPOR52125417
    9.MKE ANKARAGÜCÜ52127707
    10.ANTALYASPOR5212812-47
    11.FENERBAHÇE520356-16
    12.GÖZTEPE520345-16
    13.AYTEMİZ ALANYASPOR520329-76
    14.DEMİR GRUP SİVASSPOR512259-45
    15.BURSASPOR504145-14
    16.ÇAYKUR RİZESPOR503257-23
    17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR502359-42
    18.AKHİSARSPOR502348-42

    LİGDE 6. HAFTANIN PROGRAMI

    21 Eylül Cuma:

    20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü

    20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir

    22 Eylül Cumartesi:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

    16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor

    19.00 Trabzonspor-Göztepe

    23 Eylül Pazar:

    16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

    19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

    19.00 Akhisarspor-Galatasaray

    24 Eylül Pazartesi:

    21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

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