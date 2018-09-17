    19 Eylül 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

    Nerede kalmıştık?
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018

    Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez gruba kalan , bu sezon D Grubu'ndaki ilk sınavını karşısında verecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala futbolseverler maçı hangi kanalın yayınlayacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

    Nefesler tutuldu... , 1014 gün sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. En son 8 Aralık 2015 tarihinde deplasmanında Arenası'nda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, bugün maçıyla kaldığı yerden yoluna devam edecek. Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Merakla beklenen zorlu karşılaşma İtalyan hakem triosu Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli tarafından yönetilecek.

    GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    MAÇ ÖNCESİ YAYINCI KRİZİ!

    Türk Telekom Arena'da bu akşam 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray maçını hangi kanal canlı olarak yayınlayacak henüz netleşmedi.

    YAYIN ARAÇLARI STATTA AMA...

    Şampiyonlar Ligi yayın hakkını satın almak için beIN Sports'un görüşmeleri devam ediyor. Yayıncı kuruluşun araçları Türk Telekom Stadyumu'nda hazırlıklarına yapmasına karşın henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde maçı yayınlayacak kanalın kesinleşmesi bekleniyor.

    Fatih Terim'den bir rekor daha!

    KAPALI GİŞE OYNANACAK

    Ligde ​'yı 4-1 mağlup eden ve zirveye kurulan Galatasaray'da moraller yerinde... Geçen sezonun şampiyonu Lokomotiv Moskova ise son iki maçından galibiyet çıkartamadı. İki takım için de kritik önem taşıyan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar da tribünlerdeki yerini alacak. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan biletlerin büyük bölümü satılırken kalan bin civarındaki biletin de bugün tamamen tükenmesi bekleniyor.

    ASLAN'IN DİŞİNE GÖRE

    Geçen sezon Rus Ligini şampiyona tamamlayan Lokomotif ilk 3 lig maçında sadece 2 puan toplayarak tarihin en kötü lig başlangıcını yaptı. Daha sonra toparlanan Moskova ekibi 7 maçta 2 galibiyet 3 berberlik aldı. Toplam 7 puana ulaştı. Lokomotiv'in en büyük sıkıntısı ise 7 maçta attığı 5 gol. İşin ilginci Rus ekibi bu sezon ancak 4'üncü maçında ilk golünü bulabildi.

    DEVLER LİGİ'NE ÖZEL FORMA

    Galatasaray ve Nike, sarı-kırmızılı kulübün doğduğu şehir olan ve Boğaz'dan ilham alınan 2018-2019 sezonu 3. formasını tanıttı. Forma, İstanbul ve 'yi bugüne kadar Avrupa'da en iyi temsil eden kulüp olan Galatasaray'ın şehrin de en köklü kulüplerinden olmasına ithafen tasarlandı. Ayrıca İstanbul'u bu denli merkezine alan ilk forma tasarımlarından biri olmasıyla oldukça da dikkat çekiyor.

    EMRE SEFERBERLİĞİ

    Galatasaray'ın flaş transferi Emre Akbaba'nın durumu belirsizliğini korumaya devam ediyor. Kasımpaşa maçı sonrasında aldığı darbeler nedeniyle ağrıları bulunan yıldız futbolcunun, bugünkü maça yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Emre'nin yetişememesi halinde cezası nedeniyle ligde forma giymeyen 'nın ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

    Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması

    DÜNYA YİNE ONLARI KONUŞACAK

    Tribün şovlarıyla adını dünyaya duyuran ultrAslan'ın bugün de tribünlerde görsel bir şölene imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde 'Eve Hazırlık' adı verilen bir koreografiye imza atmayı planladığı öğrenildi.

    Şampiyonlar Ligine en fazla katılan takımlar! ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE EN FAZLA KATILAN TAKIMLAR!

    MAÇ ÖNCESİ RAKAMLAR

    1: Galatasaray'ın 'ya bildirdiği 21 kişilik kadrodaki oyunculardan Emre Akbaba, Badou Ndiaye, Martin Linnes, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Muğdat Çelik ve İsmail Çipe, görev almaları durumunda Şampiyonlar Ligi heyecanını ilk kez yaşayacak.

    5: Sofiane Feghouli, 5 golle takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü isim...

    12: Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan katılacak sarı-kırmızılı ekipte, 12 futbolcu daha önce bu kulvarda forma giyme şansı buldu.

    54: Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde top koşturan futbolcular arasında en tecrübelisi 54 maçla Brezilyalı Fernando Reges...

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