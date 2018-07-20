    20 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray, Ndiaye transferinde mutlu sona ulaştı!

    G.Sarayda mutlu son! Yıldız isimle anlaşma tamam
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    , geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou 'yi 1 yıllığına kiraladı. Stoke City ile aradaki ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından Senegalli yıldızın takıma katılması bekleniyor.

    Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou 'yi 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle 'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi. Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor. (Habertürk)

    Ndiaye'den heyecanlandıran paylaşım!

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