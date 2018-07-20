    20 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Ndiaye'den heyecanlandıran paylaşım!

    Ndiayeden taraftarı heyecanlandıran paylaşım!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Badou , saat 01.00 civarında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Valizi ve pasaportunun bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, Senegal havalimanında olduğunu da paylaşımına ekledi.

    Bu paylaşımın ardından sosyal medyada taraftarı uykusuz bir şekilde Ndiaye'nin uçuş rotasını bulmak için yoğun çaba gösterdi. Taraftarlar tüm olasılıkları değerlendirip, Ndiaye'nin İstanbul'a mı yoksa Stoke City'nin Almanya'daki kampına mı gittiğini çözmek için firmaların uçuş planlarını araştırdı. Ndiaye'nin paylaşımında kullandığı emoji de taraftarları umutlandırdı.

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