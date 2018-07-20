Galatasaraya Gervinho sürprizi

Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'da, yabancı kuralına takılan ve teknik direktör Coleman tarafından B takımına gönderilen Gervinho ile Galatasaray ilgileniyor.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve hücum bölgesine bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'a sürpriz bir transfer fırsatı çıktı.



Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune forması giyen Gervinho, teknik direktör Chris Coleman'ın gözüne giremedi ve B takımına gönderildi. Çin'deki kurallar gereği takımlar en fazla 4 yabancı oyuncuyu kadrolarında tutabiliyorlar. Bu nedenle teknik direktör Coleman, Hernanes, Lavezzi, Mascherano ve El Kaabi'yi kadrosuna dahil etti ve 2016 yılında Roma'dan 18 milyon euro bonservisle transfer edilen Gervinho'yu B takımına gönderdi.



Sezonun kalanında A takım forması giyemeyecek olan Gervinho'nun, bu kararın ardından takımdan ayrılacağı belirtildi. Çin basınında da yer alan haberde Avrupa'ya dönmek isteyen Gervinho ile Galatasaray ve Fransız temsilcisi Marsilya ilgileniyor.



Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız oyuncu ile daha önceki transfer dönemlerinde de ilgilenmişti. Fatih Terim'in istediği özelliklere sahip olan yıldız golcünün geleceğinin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.



Gervinho, bugüne kadar Çin Süper Ligi'nde oynadığı 29 karşılaşmada 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.