    20 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray, Mame Diouf'u gündemine aldı

    Galatasarayda forvete yeni aday
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Ndiaye için y ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan , aynı takımda forma giyen Mame Diouf'u da gündeme aldı.

    Yeni sezonda Gomis'in olası bir sakatlığında problem yaşamak istemeyen 'da yedek forvet arayışları sürüyor...

    Son olarak Sarı- Kırmızılılar'ın y'de forma giyen 'u gündemine aldığı öğrenildi. Senegalli yıldız geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 6 gole imzasını attı.

    Yönetimin Badou Ndiaye konusunda Stoke City ile yaptığı görüşmeler sırasında Diouf'un isminin masaya geldiği öğrenildi... Sarı- Kırmızılılar hemen çalışmalara start verdi.

    GOL SAYISI DÜŞÜK AMA...

    30 yaşındaki Senegalli yıldızla ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Diouf'un son yıllarda gol ve asist sayısının düşük kalması dikkat çekiyor. Ancak Senegalli forvetin çok güçlü bir fiziği var.

    YEDEK KALIRSA SORUN OLMAZ

    Ayrıca Diouf'un Gomis'in arkasında yedek kalması durumunda sıkıntı yaratmayacağı belirtiliyor. Eğer in mali durumu uygun olur ve Terim'den de onay gelirse kısa sürede imzalar atılabilir.

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