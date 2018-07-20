UEFA'dan men cezası alan Milan'a CAS'tan iyi haber geldi. CAS, Milan'a verilen Avrupa kupalarından men kararının bozulduğunu resmen açıkladı.

UEFA tarafından İtalyan ekibine verilen Avrupa kupalarından men kararı CAS'tan döndü. Milan önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilecek.

Öte yandan CAS, Milan'a verilen cezanın kaldırıldığını ve orantılı bir yaptırım için davanın UEFA'ya gönderildiğini duyurdu.



GALATASARAY'I ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ



Serie A devi Milan'ın yöneticileri, UEFA'ya yaptığı savunmada Galatasaray'ı örnek göstererek itiraz etmişti. Ardından UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden inceleme kararı almıştı.



CAS KARARI SİTESİNDEN YAYINLADI



CAS'ın resmi internet sitesinden paylaşılan resmi kararda gerekçe olarak şu ifadeler kullanıldı:



"AC Milan'ın itirazı sonrası düzenlenen toplantıda yapılan görüşme ve alınan kararlar şu şekildedir:



- UEFA Yargı Komitesi tarafından 19 Haziran 2018'de AC Milan'ın gerekli yükümlülükleri yerine getiremediği yönündeki kararı incelendi;



- UEFA Yargı Komitesi tarafından 19 Haziran 2018'de verilen 'AC Milan'ın ​2 sezon içinde UEFA kulüp müsabakalarına katılması halinde bir sezon men' cezası kaldırıldı;



- Alınan bu karar sonrası dosya, uygun disiplin önlemleri alınması adına UEFA Yargı Komitesi'ne tekrar iletildi.



CAS komitesi, UEFA Yargı Komitesi'nin Milan'ın o zamanki (19 Haziran 2018) durumunu yeterli şekilde incelemediğine ve kulübün mevcut finansal durumunun sahibinin kısa süre önce değişmesi sonrası daha iyi olduğuna karar kıldı.



CAS komitesi ilgili dosyayı, AC Milan kulübünün dosyanın UEFA'ya yeniden gönderilmesi talebinde bulunması ve konuyla ilgili yeni ve uygun tedbirleri UEFA Yargı Komitesi'nin almasının daha yerinde olacağı düşüncesiyle UEFA'ya tekrar iletmiştir.



