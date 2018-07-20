    20 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde

    CAStan Galatasaraya iyi haber
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    'dan cezası alan 'a 'tan iyi haber geldi. CAS, Milan'a verilen Avrupa kupalarından men kararının bozulduğunu resmen açıkladı.

    tarafından İtalyan ekibine verilen Avrupa kupalarından kararı 'tan döndü. önümüzdeki sezon 'nde mücadele edebilecek.

    Öte yandan CAS, Milan'a verilen cezanın kaldırıldığını ve orantılı bir yaptırım için davanın UEFA'ya gönderildiğini duyurdu.

    GALATASARAY'I ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

    Serie A devi Milan'ın yöneticileri, UEFA'ya yaptığı savunmada 'ı örnek göstererek itiraz etmişti. Ardından UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden inceleme kararı almıştı.

    CAS KARARI SİTESİNDEN YAYINLADI

    CAS'ın resmi internet sitesinden paylaşılan resmi kararda gerekçe olarak şu ifadeler kullanıldı:

    "AC Milan'ın itirazı sonrası düzenlenen toplantıda yapılan görüşme ve alınan kararlar şu şekildedir:

    - UEFA Yargı Komitesi tarafından 19 Haziran 2018'de AC Milan'ın gerekli yükümlülükleri yerine getiremediği yönündeki kararı incelendi;

    - UEFA Yargı Komitesi tarafından 19 Haziran 2018'de verilen 'AC Milan'ın     2 sezon içinde UEFA kulüp müsabakalarına katılması halinde bir sezon men' cezası kaldırıldı;

    - Alınan bu karar sonrası dosya, uygun disiplin önlemleri alınması adına UEFA Yargı Komitesi'ne tekrar iletildi.

    CAS komitesi, UEFA Yargı Komitesi'nin Milan'ın o zamanki (19 Haziran 2018) durumunu yeterli şekilde incelemediğine ve kulübün mevcut finansal durumunun sahibinin kısa süre önce değişmesi sonrası daha iyi olduğuna karar kıldı.

    CAS komitesi ilgili dosyayı, AC Milan kulübünün dosyanın UEFA'ya yeniden gönderilmesi talebinde bulunması ve konuyla ilgili yeni ve uygun tedbirleri UEFA Yargı Komitesi'nin almasının daha yerinde olacağı düşüncesiyle UEFA'ya tekrar iletmiştir.

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