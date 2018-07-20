    20 Temmuz 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Fatih Terim futbolcularla çalıştı

    G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö kentinde sürdüren Galatasaray, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sürat ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, yenilenme koşusunun ardından çalışmayı noktaladı.

    Bu arada Fatih Terim, sürat çalışmasının güç antrenmanı bölümünü futbolcularla birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca Ryan Donk ve Lionel Carole'ün de cirit atma sırasında şakalaşmaları keyifli görüntülere sahne oldu.

    Öte yandan, PSV Eindhoven ile çarşamba günü oynanan maçta tam süre alan futbolcular, 20 dakika yenilenme çalışması yaptı.

    Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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