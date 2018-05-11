11 Mayıs 2018, Cuma
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UEFA'da Galatasaray kararı bugün çıkacak!
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu takımların finansal fair play sorumluluklarıyla ilgili kararını vermek için düzenlediği toplantı bugün sona erecek, alınan kararlar ise haziran ayında açıklanacak.
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