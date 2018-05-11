UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu takımların finansal fair play sorumluluklarıyla ilgili kararını vermek için düzenlediği toplantı bugün sona erecek, alınan kararlar ise haziran ayında açıklanacak.

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