Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sarı kırmızılıların UEFA'dan herhangi bir katılım cezası almayacağını açıkladı.

GSTV canlı yayınına katılan Mustafa Cengiz;



"Az önce UEFA'dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA'nın birtakım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.