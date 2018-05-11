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    11 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Mustafa Cengiz açıkladı! UEFA'dan ceza gelmeyecek

    Galatasaraya UEFA müjdesi!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Başkanı sarı kırmızılıların 'dan herhangi bir katılım cezası almayacağını açıkladı.

    GSTV canlı yayınına katılan Mustafa Cengiz;

    "Az önce 'dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA'nın birtakım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. UEFA doğruları gördü. bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

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