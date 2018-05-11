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    11 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Gomis'in yanına İtalyan Forvet

    Gomisin yanına İtalyan Forvet
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Gelecek sezon Bafetimbi Gomis'in yanına efektif bir forvet arayan G.Saray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

    Gelecek sezon Bafetimbi Gomis'in yanına efektif bir forvet arayan G.Saray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

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