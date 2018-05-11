Gomisin yanına İtalyan Forvet

11 Mayıs 2018, Cuma
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Gomis'in yanına İtalyan Forvet
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Gelecek sezon Bafetimbi Gomis'in yanına efektif bir forvet arayan G.Saray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
Gelecek sezon Bafetimbi Gomis'in yanına efektif bir forvet arayan G.Saray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
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