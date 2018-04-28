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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Tolga Ciğerci dönemi bitti!

    Galatasarayda bir dönem bitti!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    'da devri sona erdi…

    Önceki gün yapılan idmana "Ağrılarım var, randımanlı olamam" diyerek katılmayan Tolga'nın bu hareketinin Florya'da büyük tepki çektiği kaydedildi. Teknik direktör Terim'in de gurbetçi oyuncunun üzerini çizdiği ve "Gelebilecek her türlü teklifte satılabilir" dediği iddia edildi.

    Galatasaray'dan Tolga Ciğerci için ilginç ifade

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