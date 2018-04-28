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Galatasaray'da Tolga Ciğerci dönemi bitti!
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Galatasaray'da Tolga Ciğerci devri sona erdi…
Önceki gün yapılan idmana "Ağrılarım var, randımanlı olamam" diyerek katılmayan Tolga'nın bu hareketinin Florya'da büyük tepki çektiği kaydedildi. Teknik direktör Terim'in de gurbetçi oyuncunun üzerini çizdiği ve "Gelebilecek her türlü teklifte satılabilir" dediği iddia edildi.
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