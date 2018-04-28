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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim için ilginç analiz

    Kebap Savaşları
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    -Beşiktaş derbisiyle ilgili Amerikan spor sitesi Bleacher Report’ta ilginç bir analiz yapıldı

    Mutlaka takip edilmesi gereken bir maçın oynanacağını belirten site, şampiyonluk mücadelesinin kıyasıya geçtiğini kaydetti. Analizde, 'in Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı tartışmaya da yer ayrıldı.

    EN CİDDİ ADAY OLDU
    Editör Dean Jones, "Kebap Savaşları" başlıklı yazısında Terim'in Milli Takım'dayken yaşadığı kavga sonrası görevinden ayrılıp 'ın başına geçtiğini hatırlattı. G.Saray'ın Terim'in gelişiyle yarışta en ciddi aday konumuna geldiği vurgulandı. Terim için taraftar yorumlarına da yer verildi.

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