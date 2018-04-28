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EN CİDDİ ADAY OLDU
Fatih Terim için ilginç analiz
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Galatasaray -Beşiktaş derbisiyle ilgili Amerikan spor sitesi Bleacher Report’ta ilginç bir analiz yapıldı
Mutlaka takip edilmesi gereken bir maçın oynanacağını belirten site, şampiyonluk mücadelesinin kıyasıya geçtiğini kaydetti. Analizde, Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı tartışmaya da yer ayrıldı.
EN CİDDİ ADAY OLDU
Editör Dean Jones, "Kebap Savaşları" başlıklı yazısında Terim'in Milli Takım'dayken yaşadığı kavga sonrası görevinden ayrılıp Galatasaray'ın başına geçtiğini hatırlattı. G.Saray'ın Terim'in gelişiyle yarışta en ciddi aday konumuna geldiği vurgulandı. Terim için taraftar yorumlarına da yer verildi.
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