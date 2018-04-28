Fatih Terim için ilginç analiz

Galatasaray -Beşiktaş derbisiyle ilgili Amerikan spor sitesi Bleacher Report’ta ilginç bir analiz yapıldı

Mutlaka takip edilmesi gereken bir maçın oynanacağını belirten site, şampiyonluk mücadelesinin kıyasıya geçtiğini kaydetti. Analizde, Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı tartışmaya da yer ayrıldı.

EN CİDDİ ADAY OLDU

Editör Dean Jones, "Kebap Savaşları" başlıklı yazısında Terim'in Milli Takım'dayken yaşadığı kavga sonrası görevinden ayrılıp Galatasaray'ın başına geçtiğini hatırlattı. G.Saray'ın Terim'in gelişiyle yarışta en ciddi aday konumuna geldiği vurgulandı. Terim için taraftar yorumlarına da yer verildi.