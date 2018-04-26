Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrernmana katılmayan Tolga Ciğerci için sarı kırmızılı kulüp idman raporunda "Ağrılarını öne sürerek idmanda yer almadı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Öte yandan çalışmaya ağrılarının olduğunu öne süren Tolga Ciğerci katılmadı. Sarı kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yayınladı:



Galatasaray Futbol A Takımı, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31 haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.