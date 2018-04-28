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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Alex Telles çılgınlığı! Galatasaray yaşadı

    Alex Telles çılgınlığı! Galatasaray yaşadı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    'ın başına talih kuşu kondu.

    'ın, satılması halinde kardan yüzde 10 pay alacağı için yönetimi harekete geçti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki sol beke yeni sözleşme teklif etmeyi düşünen Portekiz ekibinin, oyuncunun 40 milyon euro'ya serbest kalır maddesini de 60 milyon euro'ya çıkarmak istediği belirtildi.

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