Alex Telles çılgınlığı! Galatasaray yaşadı

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu.

Galatasaray'ın, satılması halinde kardan yüzde 10 pay alacağı Alex Telles için Porto yönetimi harekete geçti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki sol beke yeni sözleşme teklif etmeyi düşünen Portekiz ekibinin, oyuncunun 40 milyon euro'ya serbest kalır maddesini de 60 milyon euro'ya çıkarmak istediği belirtildi.