28 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Alex Telles çılgınlığı! Galatasaray yaşadı
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu.
Galatasaray'ın, satılması halinde kardan yüzde 10 pay alacağı Alex Telles için Porto yönetimi harekete geçti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki sol beke yeni sözleşme teklif etmeyi düşünen Portekiz ekibinin, oyuncunun 40 milyon euro'ya serbest kalır maddesini de 60 milyon euro'ya çıkarmak istediği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ