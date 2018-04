Fatih Terimden ofsayt itirafı!

Deplasmanda 3-2 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, takım olarak deplasmanlarda enteresan bir durumda olduklarını ifade ederek, “Sahamızda iyi oynayanlar deplasmanda iyi oynamıyor” açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Lig'de 360 dakikamız kaldı. Savaşıyoruz. 3 puan çok önemli. Gönül isterse bu oyunla olursa daha iyi olur. İster istemez maçlarda birçok unsur bir araya geldiği zaman gerilim oluyor. Oyun içerisinde bazen beklenmedik şeyler oluyor. 0-2'da oyunu koparmıştık. Bir tarafta bir takım küme düşmemek için uğraştı. Bir tarafta diğer takım şampiyon olmak için. Bunlar doğal şeyler. 2-2'den 2-3 dönmek kolay değil. Mesut Bakkal hoca iyi takım yapmış. Bir takım değişiklikler yapmak kolay değil. Riskli değişiklikler oldu. Çok mutluyum. Galatasaray adına çok mutluyum. Lider kaldığım için çok mutluyum. Bundan sonra her maç böyle geçecek. Herkes için her an puan kaybı olasıdır. Böyle bir ortamda önde gitmek iyidir. Biz bir hedef koyduk. Bu hedefe doğru gidiyoruz. Hakikaten deplasmanda enteresan bir durumumuz var. Kendi sahamızda iyi oynayanlar deplasmanda iyi oynamıyor" dedi.



"MUSLERA'NIN OFSAYT POZİSYONUNU GÖRMEDİM"

Basın mensuplarının kaybedilen Türkiye Kupası maçı sorularını da yanıtlayan Terim, "Kupa maçı ile ilgili olarak önce Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin'i çağırdım. Nedenlerini burada konuştum. Sinan Gümüş yetenekli bir çocuk. Yasin de çok hassas bir çocuk. Benim de Galatasaray seyircisinin de ufak tepkileri olabilir. Bu sizi sevmediğimiz anlamında değil. Kupa maçında beklemediğimiz bir sonuç aldık. 4 maç herkese ihtiyacımız var. Maicon herkesi merak ettiği bir konu bizde herhangi bir infial olmadı. Maicon durumu beni çok etkiledi. Çok iyi bir takım oyuncusu. Kendisi ile konuştum. Koca adamın çok duygusal anlar yaşadığını biliyorum. Sahada çok şey yapmak isteyen bir kişi. Her oyuncumuzda mayıs ayının bitimine kadar faydalanmak istiyoruz. Maicon bizimle beraberdir. Beşiktaş maçı ile oynar mı bilemiyorum. Muslera'nın ofsayt pozisyonunu görmedim. Eğer bir çetele tutulsa biz çok farklı önde çıkarız. Taze ofsayttan gol yedik ve elendik. Ben sakin olmaya çalışıyorum" dedi.