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    21 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın Nagatomo planı hazır

    Galatasarayın Nagatomo planı hazır
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    İnter’den kiralanan Japon yıldız, oynadığı futbolla taraftarların gönlünde taht kurdu. Terim, Linnes ve Latovlevici’yi unutturan Yuto’nun bonservisinin alınmasını istedi

    devre arası transferlerinden ağzı yanan , bu sezon turnayı gözünden vurdu. Devre arasında İnter'den kiralanan Yuto kısa sürede takıma ayak uydurup oynadığı futbolla soldaki açığı kapattı. Uyumlu yapısı ile herkesin sevgisini kazanan oyuncu, Latovlevici'yi aratmazken bu durum Fatih Terim'i harekete geçirdi. Yönetimle görüşen Terim, 31 yaşındaki futbolcudan çok memnun olduğunu belirterek bonservisinin alınmasını istedi.

    ZANETTİ İLE GÖRÜŞECEK

    UEFA'dan "Sattığın kadar al" cezası alması gündemde olan Galatasaray yönetimi, Nagatomo için planı hemen hazırladı. Cavanda ve Carole'un satışından gelecek para Japon oyuncunun bonservisi için kullanılacak. İnter'in bir yıl daha sözleşmesi bulunan Nagatomo için 3 milyon Euro istediği belirtilirken Terim'in Javier Zanetti'yi ikna ederek transferi bitirmesi bekleniyor.

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