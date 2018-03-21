Galatasarayın Nagatomo planı hazır

İnter’den kiralanan Japon yıldız, oynadığı futbolla taraftarların gönlünde taht kurdu. Terim, Linnes ve Latovlevici’yi unutturan Yuto’nun bonservisinin alınmasını istedi

devre arası transferlerinden ağzı yanan Galatasaray, bu sezon turnayı gözünden vurdu. Devre arasında İnter'den kiralanan Yuto Nagatomo kısa sürede takıma ayak uydurup oynadığı futbolla soldaki açığı kapattı. Uyumlu yapısı ile herkesin sevgisini kazanan oyuncu, Latovlevici'yi aratmazken bu durum Fatih Terim'i harekete geçirdi. Yönetimle görüşen Terim, 31 yaşındaki futbolcudan çok memnun olduğunu belirterek bonservisinin alınmasını istedi.

ZANETTİ İLE GÖRÜŞECEK

UEFA'dan "Sattığın kadar al" cezası alması gündemde olan Galatasaray yönetimi, Nagatomo için planı hemen hazırladı. Cavanda ve Carole'un satışından gelecek para Japon oyuncunun bonservisi için kullanılacak. İnter'in bir yıl daha sözleşmesi bulunan Nagatomo için 3 milyon Euro istediği belirtilirken Terim'in Javier Zanetti'yi ikna ederek transferi bitirmesi bekleniyor.