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    21 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Rodrigues'ten Tolga Ciğerci açıklaması

    Rodriguesten Tolga Ciğerci açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    , Kadıköy kabusunu kırmaya 90+3'te çok yaklaşmıştı. önü kapalıyken, Garry 'e vermek yerine şut atmayı tercih etmişti.

    Yeşil Burun Adalı oyuncu arkadaşının kararını savundu. , "Tolga vurmaya niyetliydi, şutunu bozmak istemedim. Zaten ofsaytta olup olmadığımdan emin değildim. Tolga o pozisyondu şut çekerek en doğru kararı verdi" dedi. Bu sezon 6 golü olan Tolga, Cimbom'a 19 yıl sonra Kadıköy'de galibiyeti getirecek şutu kötü kullanmıştı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kalmıştı.

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