Rodriguesten Tolga Ciğerci açıklaması

21 Mart 2018, Çarşamba
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Rodrigues'ten Tolga Ciğerci açıklaması
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Galatasaray, Kadıköy kabusunu kırmaya 90+3'te çok yaklaşmıştı. Tolga Ciğerci önü kapalıyken, Garry Rodrigues'e vermek yerine şut atmayı tercih etmişti.
Yeşil Burun Adalı oyuncu arkadaşının kararını savundu. Rodrigues, "Tolga vurmaya niyetliydi, şutunu bozmak istemedim. Zaten ofsaytta olup olmadığımdan emin değildim. Tolga o pozisyondu şut çekerek en doğru kararı verdi" dedi. Bu sezon 6 golü olan Tolga, Cimbom'a 19 yıl sonra Kadıköy'de galibiyeti getirecek şutu kötü kullanmıştı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kalmıştı.
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