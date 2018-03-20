Ali Dürüstten başkanlık açıklaması

Ali Dürüst flaş açıklamalar yaptı! Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Galatasaray, milli takım, Fatih Terim ve Arda Turan hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Ali Dürüst'ün sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Milli takım idmanında genç arkadaşlarımızı hırslı gördük. Gelecek onlarda. Yaş ortalaması 25 olan bir takımla mücadele edeceğiz

"Mayıs ayında aday olacak mısınız?" sorusuna Ali Dürüst, "Buraya federasyon temsilcisi olarak geldim şu an böyle bir görüşüm yok. Galatasaray'a hizmet ederken Türk futboluna hizmet etmiş oluyoruz" cevabını verdi.

Milli takımda görev yapmak fedakarlıktır bizde bu fedakarlığı yapıyoruz. Federasyonda büyük işler yapılıyor. Türk futboluna yön vermeye çalışılıyor. Zor bir görev, milli bir görev, bu görevin içerisinde bulunduğum için mutluyum.

Hakemlerin hepsi adil olmak, hata yapmamak için uğraşır. Bu adil olma durumu sorgulanmasın diye VAR ortaya çıktı. VAR da gelirse hata olacak. Güzel bir rekabet var, tribünler dolu. İnşallah bunun keyifli taraflarına bakalım

Fatih Hoca'nın başında olan takımla birlikte bir kulüp takımı yarattık. Bunun avantajları vardı ama dezavantajları da oldu. (EURO 2016) Fransa'ya gitmek başarı ancak biz bunu o gün iyi yaşayamadık. Milli takımda bir olay olduğunda onu söndürmeniz zor oluyor

Arda'nın Milli takımı bırakma kararıyla ilgili soru üzerine Dürüst, "Uçaktaki nahoş olaydan sonra Arda'nın öyle bir açıklama yapacağını düşünmemiştik. Bunlar artık geride kaldı" cevabını verdi.