G.Sarayda büyük Terim operasyonu!

21 Mart 2018, Çarşamba
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G.Saray'da büyük Terim operasyonu!
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Fatih Terim bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu kafasında şekillendiriyor.
Fatih Terim, mayısta takımda gençleştirme için düğmeye basacak. Terim, altyapıdan en az 4 oyuncu seçerek, yeni sezon kampına götürecek. Dış transferde de ağırlıkla genç isimler tercih edilecek. Galatasaray bir yandan 21. şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan geleceği de planlıyor.
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