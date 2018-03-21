G.Sarayda büyük Terim operasyonu!

Fatih Terim bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu kafasında şekillendiriyor.

Fatih Terim, mayısta takımda gençleştirme için düğmeye basacak. Terim, altyapıdan en az 4 oyuncu seçerek, yeni sezon kampına götürecek. Dış transferde de ağırlıkla genç isimler tercih edilecek. Galatasaray bir yandan 21. şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan geleceği de planlıyor.