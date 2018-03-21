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    21 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    G.Saray'da büyük Terim operasyonu!

    G.Sarayda büyük Terim operasyonu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu kafasında şekillendiriyor.

    , mayısta takımda gençleştirme için düğmeye basacak. Terim, altyapıdan en az 4 oyuncu seçerek, yeni sezon kampına götürecek. Dış transferde de ağırlıkla genç isimler tercih edilecek. bir yandan 21. şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan geleceği de planlıyor.

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