19 Mart 2018, Pazartesi
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Nagatomo’ya hücum
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Aslan, devre arası transferi Yuto Nagatomo’nun performansından çok memnun kaldı.
UEFA'dan ceza gelmezse Japon futbolcunun bonservisi alınacak. Cimbom, mayıs ayında İnter ile masaya oturacak. İtalyan devinin bonservis talebi 4 milyon euro.
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