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    19 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Nagatomo’ya hücum

    Nagatomo’ya hücum
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Aslan, devre arası transferi ’nun performansından çok memnun kaldı.

    'dan ceza gelmezse Japon futbolcunun bonservisi alınacak. Cimbom, mayıs ayında İnter ile masaya oturacak. İtalyan devinin bonservis talebi 4 milyon euro.

    Nagatomo'dan flaş transfer açıklaması

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