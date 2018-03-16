Nagatomodan flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son gününde İtalyan devi Inter'den sezon sonuna kadar kiraladığı Yuto Nagatomo, İtalyan basınına transferine dair flaş değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın prestijli spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj veren sarı kırmızılı kulübün Japon yıldızı Yuto Nagatomo, transferi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Transferiyle ilgili konuşan Nagatomo, "Inter'de kalmak istemedim, çünkü oynamak zorundaydım. Yazın oynanacak Dünya Kupası'na hazır gitmeliydim. Bu nedenle de kulübümle ortak bir karar aldık ve Galatasaray'ı transfer oldum" dedi.









Galatasaray'daki kiralık süresinin bitimi sonrası hangi takımı tercih edeceği sorusuna da cevap veren Nagatomo, şimdilik aklında sadece Dünya Kupası olduğunu ifade ederken Inter'in hala kalbinde olduğunu ve sezon sonunda tekrar takıma dönmesi halinde bunun kendisi için bir problem yaratmayacağını ifade etti.



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