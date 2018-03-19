Şaştan Kocamana taş

Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman’ın maçtan sonra faturayı hakem Bülent Yıldırım’a çıkarması Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’ın tepkisini çekti

Şaş yaptığı değerlendirmede, Yıldırım'ın kararlarının Fenerbahçe lehine olduğunu ileri sürdü. Tek tek pozisyonları değerlendiren Hasan Şaş, "Fernandao'nun Serdar Aziz'e yerde attığı tekmeyi kimse konuşmuyor. Çocuğun kalçasında krampon izi hala duruyor! Mehmet Ekici'nin Feghouli'ye yaptığı sert hareket... Futbolu bırakıp, karateci olsaymış keşke... Soldado'nun Serdar Aziz'e attığı dirsek. Skrtel'in Gomis'in yüzüne attığı tekme... Fenerbahçe maçı 11 kişi tamamladıysa, Aykut Kocaman yatıp kalkıp Bülent Yıldırım'a dua etsin" ifadelerini kullandı.