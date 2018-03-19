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    19 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Şaş'tan Kocaman'a taş

    Şaştan Kocamana taş
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    ’nin hocası Aykut Kocaman’ın maçtan sonra faturayı hakem Bülent Yıldırım’a çıkarması Fatih Terim’in yardımcısı ’ın tepkisini çekti

    Şaş yaptığı değerlendirmede, Yıldırım'ın kararlarının lehine olduğunu ileri sürdü. Tek tek pozisyonları değerlendiren , "Fernandao'nun Serdar Aziz'e yerde attığı tekmeyi kimse konuşmuyor. Çocuğun kalçasında krampon izi hala duruyor! Mehmet Ekici'nin Feghouli'ye yaptığı sert hareket... Futbolu bırakıp, karateci olsaymış keşke... Soldado'nun Serdar Aziz'e attığı dirsek. Skrtel'in Gomis'in yüzüne attığı tekme... Fenerbahçe maçı 11 kişi tamamladıysa, Aykut Kocaman yatıp kalkıp Bülent Yıldırım'a dua etsin" ifadelerini kullandı.

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