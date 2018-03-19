Şaştan Kocamana taş

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Şaş'tan Kocaman'a taş
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman’ın maçtan sonra faturayı hakem Bülent Yıldırım’a çıkarması Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş’ın tepkisini çekti
Şaş yaptığı değerlendirmede, Yıldırım'ın kararlarının Fenerbahçe lehine olduğunu ileri sürdü. Tek tek pozisyonları değerlendiren Hasan Şaş, "Fernandao'nun Serdar Aziz'e yerde attığı tekmeyi kimse konuşmuyor. Çocuğun kalçasında krampon izi hala duruyor! Mehmet Ekici'nin Feghouli'ye yaptığı sert hareket... Futbolu bırakıp, karateci olsaymış keşke... Soldado'nun Serdar Aziz'e attığı dirsek. Skrtel'in Gomis'in yüzüne attığı tekme... Fenerbahçe maçı 11 kişi tamamladıysa, Aykut Kocaman yatıp kalkıp Bülent Yıldırım'a dua etsin" ifadelerini kullandı.
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