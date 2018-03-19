Tek fark Terim

G.Saray, sezonun ilk yarısında Trabzonspor ile başlayan 5 maçlık zorlu seride 9 puan yitirmişti. Aynı maçlar geldi çattı, bu kez kulübede Fatih Terim var

Cimbom sezona fırtına gibi başlamış ancak Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayan zorlu fikstürde darmadağın olmuştu. Teknik direktör İgor Tudor o dönemde takımı bir arada tutmayı başaramamış ve Aslan 15 puanın 9'unu yitirip zirveden inmişti. Şimdi sarı-kırmızılıların 'korku tüneli' olarak gördüğü o maçlara Aslan, kulübede Fatih Terim ile çıkacak.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında bu dönemde Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'a deplasmanda yenilmişti. Evinde ise G.Birliği ve Alanyaspor maçlarını kazanmıştı. 21. şampiyonluğun yolu Cimbom, İgor Tudor ile dağıldığı bu kritik zorlu maç zincirine bu kez deneyimli hocası Fatih Terim ile girecek. İmparator, milli maçlar sonrası başlayacak bu seri öncesi öğrencilerine motivasyon konuşmaları yapacak. Bu 5'li seriden güçlü çıkmaları halinde 21. şampiyonluğa çok yakın olduklarını oyuncularına aktaracak. Fatih Terim bu dönemde tüm takımdan tam ciddiyet istiyor.