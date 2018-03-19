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    19 Mart 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Tek fark Terim

    Tek fark Terim
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    G.Saray, sezonun ilk yarısında Trabzonspor ile başlayan 5 maçlık zorlu seride 9 puan yitirmişti. Aynı maçlar geldi çattı, bu kez kulübede var

    Cimbom sezona fırtına gibi başlamış ancak Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayan zorlu fikstürde darmadağın olmuştu. Teknik direktör İgor Tudor o dönemde takımı bir arada tutmayı başaramamış ve Aslan 15 puanın 9'unu yitirip zirveden inmişti. Şimdi sarı-kırmızılıların 'korku tüneli' olarak gördüğü o maçlara Aslan, kulübede ile çıkacak.

    Fantastik adam FANTASTİK ADAM

    Galatasaray, sezonun ilk yarısında bu dönemde Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'a deplasmanda yenilmişti. Evinde ise G.Birliği ve Alanyaspor maçlarını kazanmıştı. 21. şampiyonluğun yolu Cimbom, İgor Tudor ile dağıldığı bu kritik zorlu maç zincirine bu kez deneyimli hocası Fatih Terim ile girecek. İmparator, milli maçlar sonrası başlayacak bu seri öncesi öğrencilerine motivasyon konuşmaları yapacak. Bu 5'li seriden güçlü çıkmaları halinde 21. şampiyonluğa çok yakın olduklarını oyuncularına aktaracak. Fatih Terim bu dönemde tüm takımdan tam ciddiyet istiyor.

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