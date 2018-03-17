Galatasaraya Fernandodan kötü haber

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbiden 1 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekipte Fernando, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona ererken Galatasaray, rakip sahadaki mücadelede hanesine 1 puan yazdırdı.

Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le arasındaki farkı 4'e çıkararak liderliğini devam ettirdi.

FERNANDO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Maçın 46. dakikasında rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahale sonrası hakem Bülent Yıldırım'ın sarı kart gösterdiği Fernando, bu sezon ligdeki 8. sarı kartı aldı.

Cezalı duruma düşen Fernando, gelecek hafta Trabzonspor ile yapılacak maçta forma giyme şansını kaçırdı.

FERNANDO MAÇI TAMAMLAYAMADI

Derbide 13 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Fernando Reges, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakayı tamamlayamadı.

İlk olarak 52. dakikada sakatlık yaşayan ancak tedavisinin ardından oyuna devam eden Fernando, ardından ağrısının devam etmesi üzerine sahadaki yerini 58. dakikada Ryan Donk'a bırakmak zorunda kaldı.

Fernando, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

DEPLASMANDA YİNE KAYIP

Fenerbahçe beraberliği ile Galatasaray'ın bu sezon deplasman maçlarındaki kaybı 22 puana yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşayan Galatasaray, rakip sahalarda beklentilerin altında kalmayı sürdürdü.