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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fernando'dan sakatlık açıklaması!

    Fernandodan sakatlık açıklaması!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Reges, yayıncı kuruluşa konuştu.

    Ülker Stadyumu'ndaki ambiyansı bilerek geldiklerini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Bugün inanarak geldik, galibiyet çıkarabildik. Ama beraberliğin kötü olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

    "CİDDİ BİR DURUM YOK"
    Sakatlanarak oyundan çıkması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren , "Tanrıya çok şükür özel bir durumum yok. 3 aydır oynamıyordum, tempolu ve zor bir maçtı. İlk yarı iyi oynadım, iyi mücadele ettim. İkinci yarı fiziksel olarak düşmeler oldu. O yüzden bir değişiklik yaptık. Kimse merak etmesin, ciddi bir durum yok" diyerek sözlerini noktaladı.

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