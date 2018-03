Fatih Terim: Yenmek için çok uğraştık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe mücadelesi sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "Yenmek için çok uğraştık" dedi.

İşte Terim'in açıklamaları:

"Defansı organize edersiniz, hücum stratejilerinizi belirlersiniz ama top çizgiyi geçmeyince olmaz. Keyifli bir maç oldu, pozisyon oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum. Puan farkına baktığımızda beraberlik iyi gibi duruyor ama açıkçası yenmek için çok uğraştık."

BASIN TOPLANTISI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Biz önce atsak biz, onlar atsa onlar öne geçecekti. Galatasaray olarak, Fenebrhaçe ile deplasmana oynamak kolay değil. Düşüncelerimizin büyük bir bölümünü sahaya yansıttık. Top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey yok. Bugün öyle bir durum oldu. İlk yarıda iki pozisyon var. İkinci yarı yiyebilirdik, gol de atabilirdik. İkinci yarı, direk dahil çok gol atabilirdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık" diye konuştu.

Galatasaray'ın 3 puan almadığı her yerde puan kaybettiğini söyleyen Terim, "Sonuçta lideriz, 2 puan bırakıyoruz. Tek tesellisi rakiplerimizden biriyle oynadık. Galatasaray'ın 3 puan dışında aldığı her sonuç puan kaybıdır" şeklinde konuştu.



"FERNANDO'NUN SAKATLIĞI DOLAYI AKILDA OLMAYAN BİR DEĞİŞİKLİK OLDU"

Fernando'nun sakatlığının oyunu nasıl etkilediğinin sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Ndiaye'den sonra Fernando'yu da kaybetmek istemiyoruz. İnşallah önemli bir şey yoktur. Milli arayı tedavi le geçirip, dönmesini sağlayacağız. Pas istasyonu olarak oyun zekası olarak, pas organizasyonu olarak önemli bir yerde oynuyor. Akılda olmayan bir değişiklik yoktu. Onu değiştirmesek Eren veya Yasin'i alabilirdik. Sağlığı bizim için önemli. Puan kayıplarını telafi edersiniz ama oyuncuların sağlığı daha önemli" diye cevap verdi.



"HER OYUNCUM BENİM İÇİN KIYMETLİ"

Takımda dar rotasyon olduğu yönündeki soruya Terim, "Benim hiç şikayet ettiğimi duydunuğunuz oldu mu? Sakat olduğunda önemli değil 11 oyuncu var diyorum. Basında okuduğum zaman derin kadromuz var deniyor. Ben saygı ile yaklaşıyorum. Her oyuncum benim için kıymetli, önemli. Devre arasında mevcut takımdaki oyuncuların seviyesi çıkarmamız gerektiğini söylemiştim. Sinan ve Donk gibi. Yasin'i de milli takım arasında hazırlayacağız. Ben genel olarak şikayet eden değilim" açıklamasını yaptı.

Mariano'nun geçen hafta gördüğü kartın doğru olduğunu belirten Terim, "Yapacak bir şey yok. Sarı-kırmızıyı formamızda ve armamızda da seviyoruz. Doğru zamanda çıkarsa daha sevineceğiz" dedi.



"ÖNEMLİ OLAN SEZON SONUNDA BİRİNCİ OLMAK"

Galatasaray'ın avantajlı mı dönüp, dönmediğinin sorulması üzerine Terim, "Sonuçta ligi birinci bitirmek önemli. Önde olmak psikoloji ama önemli olan sezon sonunda birinci olmak. Rakiplerinden biriyle puan farkını koruma açısından iyidir. Galatasaray kazanmadığı her yerde puan kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.



"FLORYA'YI DA TARAFTARLARA AÇACAĞIZ"

Maç öncesindeki son antrenmanın Türk Telekom Stadyumu'nda yapılması hakkında da konuşan Fatih Terim, "Bundan sonra da bu uygulamalar devam edecek. Florya'yı da açacağız. Antrenmanımızı delegelere ve taraftara daha çok açacağız. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Oyuncularla bir araya getireceğiz. Tüm taraftarımıza teşekkür ederim. Bir riskti, sahaya atlamalar olabilir diye düşünmüştük. Çok anlayışlı davrandılar. Nezaketli davrandılar. Çok güzel bir ortam oldu. Oyuncularımız da bundan etkilendiler. Antrenmana 28 bin kişi katıldı. Geçen sene maçlarda bu kadar çok insan yoktu. Ben biraz bu kararı alırken endişeli değildim. Onların anlayışı sayesinde güzel bir aktivite oldu" değerlendirmesinde bulundu.



"BEN GELDİĞİMDEN BERİ 0-0 YOK"

Karşılaşmadan 0-0 gibi bir skor beklemediğini ifade eden Terim, "Ben geldiğimden beri 0-0 yok. Bu sezon gol atmadığımız maç yok. En çok gol atan takım biziz. Böyle bir takımdan 0-0 beklemek yanlış olur. Top rakipteyken pozisyon oyununu iyi oynadık. Zaman zaman iyi baskı yaptık. Bu tip maçları oynamak kolay değil. En az pas hatası ile oynaya çalıştık. Son 5 dakika direkle beraber 3-4 pozisyonumuz var. Ben ancak kazanamıyorsak, kaybetmeyelim düşüncesindeyim" dedi.



"NAGATOMO'NUN DEVAM ETMESİNİ İSTERİM"

Devre arasında İtalyan ekibi Inter'den kiralık olarak gelen Japon futbolcu Nagatomo için ise Terim, "Nagatomo bizim iyi ki aldığımız bir futbolcu oldu. UEFA'dan gelecek kararı bekleyelim, ondan sonra bakacağız. Takımda olmasını isterim. Karakteri ile uyum sağladı. Uzun yıllardır Galatasaray'da yıllardır oynuyormuş gibi adapte oldu. Önemli bir oyuncu. Takımda devam etmesini isterim" şeklinde konuştu.



"BU STATTA ÇOK GÜZEL UNUTULMAZLARIMIZ VAR"

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenememelerinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Ben bir istatistiğe takılmıyorum. Stat ile ne alaka. Bu statta çok güzel unutulmazlarımız var. Maçı kazanmışınız, kaybetmişiz önemli değil. İsterse 50 sene kazanmayalım ama şampiyon olalım. Ben ona katılmıyorum. Öyle bir istatistiğe takılmıyorum. Direğe çarpıyor. Togla'nın 90 küsür dakikalarda kaçırdığı var. Ben de gol olmasını isterdim. Bugün buradan 3 puanla dönseydik, çok başka şeyler konuşabilirdik" dedi.