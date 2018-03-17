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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Nabil Dirar: Biz bir adım daha öndeydik

    Dirar: Biz bir adım daha öndeydik
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    ile 'ın 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını söyleyen Dirar, "Kazanmak için her şeyi yaptık, farkı 3'e indirmek istiyorduk. Tek eksik goldü. Rakibi kendi sahasına doğru iterek, rakip alanda oynamak istedik. Onlar da çok pozisyon üretti ama biz bir adım daha öndeydik. Çok istiyorduk kazanmayı" dedi.

    "TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"
    Taraftarların inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu söyleyen , "Tüylerim diken diken oldu. Bizi iyi bir şekilde motive ettiler. Duyguların yüksek olduğu bir karşılaşmaydı, bizim arkamızda durmaları önemliydi. Cesaretli bir şekilde arkamızda durdular. Bizim arkamızda durmaya, bizi desteklemeye devam etsinler" diyerek sözlerini tamamladı.

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