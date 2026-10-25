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Ferdi'li Brighton Liverpool'a diş geçiremedi!

iverpool ve Brighton, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Liverpool evinde Brighton'ı 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

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Ferdi'li Brighton Liverpool'a diş geçiremedi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ve Brighton karşı karşıya geldi. Liverpool evinde Brighton'ı 2-0 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gross (kendi kalesine) ve 21. dakikada Isak kaydetti. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın 6. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Liverpool bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Brighton ise 16 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool evinde Arsenal'i ağırlayacak. Brighton ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku! Liverpool maçına devam edemedi

#Ferdi Kadıoğlu #Arsenal #Manchester City #Brighton #Liverpool
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