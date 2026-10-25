Manchester United'a sahasında Bournemouth kabusu!

İngiltere Premier Lig 8. hafta maçında Manchester United, Bournemouth'a sahasında 3-0 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

Manchester United, İngiltere Premier Lig 8. hafta maçında Bournemouth'a sahasında 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rayan, 43'üncü dakikada Marcus Tavernier ve 71'inci dakikada Evanilson kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United 7 puanda kaldı ve 16. sıraya düştü. Bournemouth ise 9 puana yükseldi ve 13. sıraya ilerledi.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, Chelsea deplasmanına konuk olacak. Bournemouth ise sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.