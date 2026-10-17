Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Newcastle United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Newcastle United'ın evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
İngiltere Premier Lig'de heyecan, Newcastle United ile Aston Villa arasındaki mücadeleyle hız kesmeden sürüyor. Ligin başlangıcında beklentilerin gerisinde kalan taraflar, 7. hafta randevusundan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Newcastle United-Aston Villa karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Karşılaşmanın tüm ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.
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NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Newcastle United-Aston Villa maçı, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak.
NEWCASTLE UNITED-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Newcastle United-Aston Villa karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.