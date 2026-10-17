Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Newcastle United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Newcastle United'ın evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Newcastle United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...