Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku! Liverpool maçına devam edemedi

Brighton ve Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Maçın 6. dakikasında milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşılaşmasının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Premier Lig'in 8. haftasında Anfield'da oynanan mücadelenin 3. dakikasında Florian Wirtz ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bırakan milli futbolcu için sağlık ekibi sahaya girdi.

Ferdi Kadıoğlu, 6. dakikada yerini Costinha'ya bıraktı.