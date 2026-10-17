Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Erzurum'daki kritik karşılaşmada her iki ekipte sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Erzurumspor FK-Eyüpspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...