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Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Erzurum'daki kritik karşılaşmada her iki ekipte sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Erzurumspor FK-Eyüpspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Erzurum'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig - 1
ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR İLK 11'LER

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodrigues, Cardoso, Eren.

Eyüpspor: Emre, El Yamiq, Anıl, Jules, Giordano, Massanga, Andre, Taşkın, Michalak, Boutobba, Yusuf.

ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı 13.30'da başladı.

ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

#Erzurumspor FK #Eyüpspor #Trendyol Süper Lig
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