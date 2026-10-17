Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Erzurum'daki kritik karşılaşmada her iki ekipte sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Erzurumspor FK-Eyüpspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Erzurum'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR İLK 11'LER
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodrigues, Cardoso, Eren.
Eyüpspor: Emre, El Yamiq, Anıl, Jules, Giordano, Massanga, Andre, Taşkın, Michalak, Boutobba, Yusuf.
ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı 13.30'da başladı.
ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.