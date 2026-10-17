Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 11 puan bizim için gerçekten ileriye çok umut verici

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup eden Erzurumspor FK’de teknik direktör Serkan Özbalta, alınan sonuçlardan memnun olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, son haftalarda alınan sonuçlardan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eyüpspor takımının milli ara öncesi ve sonrasındaki aldığı sonuçların reaksiyon göstermelerine neden olduğunu belirtti.

Bu tarz maçların rakip için kolay olmadığını ifade eden Özbalta, "Kazandığın zaman belki çok önemsenmez ama Allah korusun bu durumda 'ligin son sırasında son iki maçta 12 gol yemiş Eyüpspor'u yenemediniz' gibi açıklamalar olabilir ki bu işin doğasında var." dedi.

Özbalta, bu düşünceyle maça hazırlandıklarını anlatarak "İçeride Samsunspor galibiyeti, Alanya'dan 1 puan... 11 puan bizim için gerçekten ileriye çok umut verici, umutla bakıcı bir performans diye düşünüyorum. Ciddi çıkmamız gereken müsabakaydı ve oyuncularımı tebrik ediyorum, bunu yerine getirdiler. Golün arkasından ilk yarı ikinci gol olsaydı rakibin gardı düşecekti çünkü bulundukları durum psikolojik açıdan iyi değil. İkinci yarıda golü bulunca onlarda hem fiziksel hem de zihinsel çöküşü sahanın kenarında gözlemledik. O anlamda alınması gereken bir müsabakaydı." diye konuştu.

Taraftarın gösterdiği ilgiye teşekkür eden Özbalta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konya ve Samsunspor maçlarında 11-12 bin taraftarımız vardı. Anadolu takımlarında ligin bu döneminde onu yakalamak kolay değil. Bu maçta biraz altında seyircimiz vardı ama yine de gerçekten coşkulu bir seyircimiz vardı. Onlara teşekkür ediyorum. Haddimizi bilerek gitmek durumundayız. Kadronun derinliğini hepimiz biliyoruz. İnşallah bu şekilde gidelim ve ligi de ilk 10 içinde bitirelim ama dalgalanmalar olduğu durumlarda desteğe ihtiyacımız var. Hayal dünyasına kapılmadan biz bu takımın daha iyi olmasını istiyoruz. İyi olmamasını zaten kabul etmiyoruz. Süper Lig'deyiz, bazı durumlarda gerçekten zor maçlar oynayacağız. Her maça ve her puana talibiz ama hayal görmeyelim. İçeride ve dışarıda Erzurumspor'un armasını temsil edecek kadar cesaretli ve yürekliyiz."