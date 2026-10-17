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Erzurumspor FK evinde hata yapmadı! Eyüpspor'u 2 golle geçtiler

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti.

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Erzurumspor FK evinde hata yapmadı! Eyüpspor'u 2 golle geçtiler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Miguel Cardoso ve 47. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Çıkışını sürdüren Erzurumspor FK, bu galibiyetin ardından puanını 11'e yükselterek 9. sıraya yerleşti. Eyüpspor ise 3 puanla 18. sırada kaldı.

#Erzurumspor FK #Eyüpspor #Trendyol Süper Lig
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