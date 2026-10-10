Real Madrid, Villarreal karşısında 3 puanı tek golle aldı!
İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, Villarreal'i 1-0 mağlup etti.
İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Vilarreal karşı karşıya geldi.
Bernabeu'de oynanan maçta Real Madrid, Villarreal'i 1-0 mağlup etti.
Maçtaki tek golü, 63. dakikada Yan Diomande kaydetti.
ARDA GÜLER 77 DAKİKA SAHADA KALDI
Real Madrid adına maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına 77 dakika sahada kaldı.
VINICIUS JR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Eflatun-beyazlılarda 52. dakikada oyuna giren Vinicius Jr. 72. dakikada yaptığı şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 6. galibiyetini alarak 18 puana yükseldi. Villarreal ise 8 puanda kaldı.