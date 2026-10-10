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Real Madrid, Villarreal karşısında 3 puanı tek golle aldı!

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

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Real Madrid, Villarreal karşısında 3 puanı tek golle aldı!

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Vilarreal karşı karşıya geldi.

Bernabeu'de oynanan maçta Real Madrid, Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek golü, 63. dakikada Yan Diomande kaydetti.

ARDA GÜLER 77 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid adına maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına 77 dakika sahada kaldı.

VINICIUS JR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Eflatun-beyazlılarda 52. dakikada oyuna giren Vinicius Jr. 72. dakikada yaptığı şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 6. galibiyetini alarak 18 puana yükseldi. Villarreal ise 8 puanda kaldı.

#Real Madrid #Yan Diomande #Arda Güler #Vinicius Jr #Villarreal
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