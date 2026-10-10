Real Madrid'de Vinicius Junior'a şok! Golü iptal edildi, kırmızı kart gördü
Real Madrid'in Villarreal karşısında bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Rakibinin saçını çektiği tespit edilen Vinicius Junior ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i konuk etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Vinicius Junior, ikinci yarıda Trent'in yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın 71. dakikasında ağları havalandıran Brezilyalı yıldızın golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Yapılan incelemede Vinicius Junior'ın rakibinin saçını çektiği tespit edildi.
Pozisyonun değerlendirilmesinin ardından gol geçerlilik kazanmazken, Vinicius Junior kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İŞTE O POZİSYON
Vinicius Junior'ın attığı gol öncesinde Saliba'ya yaptığı müdahale nedeniyle gol iptal edildi ve Brezilyalı yıldız, kırmızı kartla oyun dışında kaldı! 🤯 https://t.co/nU1cARJ5LE— S Sport (@ssporttr) October 10, 2026