Inter deplasmanda Bologna'yı mağlup etti!
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter deplasmanda Bologna'yı mağlup etti. İşte detaylar...
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marcus Thuram, 69. dakikada Carlos Augusto ve 83. dakikada Ange-Yoan Bonny kaydetti.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oyuna 79. dakikada dahil oldu.
Bu galibiyetle puanını 19'a çıkaran Inter liderliğini sürdürdü.
Bologna ise 5 puanda kaldı.