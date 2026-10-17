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Inter deplasmanda Bologna'yı mağlup etti!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter deplasmanda Bologna'yı mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Inter deplasmanda Bologna'yı mağlup etti!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marcus Thuram, 69. dakikada Carlos Augusto ve 83. dakikada Ange-Yoan Bonny kaydetti.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oyuna 79. dakikada dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 19'a çıkaran Inter liderliğini sürdürdü.

Bologna ise 5 puanda kaldı.

#Bologna #İtalya Serie A #Inter #Hakan Çalhanoğlu
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