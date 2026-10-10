Hoffenheim'da Beşiktaş maçı öncesi şok! Hamburg'dan 90+4'te zafer
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Bundesliga'nın 5. haftasında sahasında Hamburg'a 3-2 mağlup oldu.
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Hoffenheim, sahasında Hamburg'u konuk etti. SNP Arena'da oynanan mücadelede kazanan taraf, 90+4. dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla Hamburg oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 12. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Hoffenheim, 45. dakikada Sebastiaan Bornauw'un kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Bambase Conte'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak Hoffenheim, 65. dakikada Bernardo'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Eksik kalan Hoffenheim karşısında baskısını artıran Hamburg, 80. dakikada Otto Emerson Stange ile skoru 2-2'ye getirdi. Konuk ekip, 90+4. dakikada Miro Mheim'in kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Bu sonuçla Hoffenheim ligde 3 puanda kalırken Hamburg puanını 6'ya yükseltti.
BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ PUAN KAYBI
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacak Hoffenheim, Hamburg yenilgisiyle Avrupa maçı öncesinde moral kaybetti. Alman ekibi, Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanına çıkacak. Hamburg ise sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.