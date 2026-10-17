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Liverpool deplasmanda Brentford'ı mağlup etti!

İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Liverpool deplasmanda 9 kişi kalan Brentford'ı mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Liverpool deplasmanda Brentford'ı mağlup etti!

İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Liverpool deplasmanda 9 kişi kalan Brentford'ı 2-1 mağlup etti.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Munoz ve 70. dakikada Isak kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü, 44. dakikada Lewis-Potter'dan geldi.

Brentford'da 45+8. dakikada Yarmolyuk ve 90+2. dakikada Janelt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla beraber Liverpool puanını 12'ye yükseltti.

Brentford ise 10 puanda kaldı.

#Brentford #Liverpool
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