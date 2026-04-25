Premier Lig'in 34. haftasında küme düşmesi kesinleşen Wolves ile ligde kalma mücadelesi veren Tottenham, Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tottenham, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir oyunla golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, maçın kader anı 82. dakikada geldi. Tottenham'da Palhinha, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Londra temsilcisi, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TOTTENHAM'DAN 2026'DA İLK GALİBİYET!

Bu sonuçla Tottenham puanını 34'e yükseltti ve ligde kalma yolunda hayati bir adım attı. Wolves ise 17 puanda kaldı. Öte yandan Tottenham, ligde son galibiyetini 28 Aralık'ta Crystal Palace karşısında almıştı ve yaklaşık 4 ay sonra yeniden kazanmayı başardı.

Tottenham'ın en yakın rakiplerinden West Ham ise sahasında Everton'ı ağırladı. Londra ekibi, 52. dakikada Soucek'in golüyle öne geçti. Everton, 88. dakikada Dewsbury-Hall ile eşitliği sağlasa da uzatma anlarında sahneye çıkan Wilson, 90+3'te attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla West Ham puanını 36'ya çıkararak Tottenham ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Everton ise 47 puanda kaldı.