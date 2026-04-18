Premier Lig'de heyecan verici bir mücadele St. James' Park'ta yaşanacak. 42 puanla 14. sırada bulunan Newcastle United, 45 puanla 11. sıradan gelen Bournemouth'u konuk edecek. Sadece 3 puanlık farkın bulunduğu bu karşılaşma, iki takım için de kritik önem taşıyor. Crystal Palace'a 2-1 yenilen Newcastle, taraftarı önünde moral bulup sıralamada yukarı tırmanmak isterken; Bournemouth ise deplasmanda alacağı galibiyetle ilk 10'a yaklaşmayı hedefliyor. Her iki takım da ligde kalma mücadelesinde rahat nefes almak için puan toplamaya devam etmek zorunda. Newcastle - Bournemouth maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Premier Lig'de sezonun son virajına girilirken Newcastle United, sahasında oynamanın avantajını kullanmak istiyor. Ev sahibi ekip, bu sezon zaman zaman istikrar sorunları yaşasa da taraftarı önünde her zaman tehlikeli bir takım olduğunu kanıtladı. Teknik direktör Eddie Howe için bu maçın ayrı bir önemi var; eski takımı Bournemouth'a karşı sahadan galibiyetle ayrılmak isteyecek. Bournemouth ise Andoni Iraola yönetiminde oldukça disiplinli ve kompakt bir görüntü sergiliyor. 45 puanla 11. basamakta yer alan konuk ekip, özellikle deplasmanlarda geçiş hücumlarını çok iyi uygulayan bir takım. İşte Newcastle-Bournemouth maçının detayları!

Newcastle-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Newcastle-Bournemouth mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. St. James Park'taki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Newcastle-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'deki bu kritik mücadele Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Miley, Tonali, Ramsey; Barnes, Osula, Gordon

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson